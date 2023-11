Taksista löydettiin valtava huumelasti Espoossa, kuskin taskussa nyrkkirauta – liittyy Dödspatrullen-vyyhtiin

Kymmeniä kiloja huumeita ja rahanlaskukone

"Väärässä paikassa väärässä tilanteessa"

Osa ei saapunut oikeuteen

Syytettyjä on kaikkiaan liki 30, mutta heistä useaa ei ole onnistuttu tavoittamaan. Toistaiseksi syytteet on saatu luettua vain reilulle 20 syytetylle. Heistä valtaosa on tullut oikeuteen tutkintavankeudesta.