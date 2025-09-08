Poliisi iski maalta ja ilmasta: Tšekin formulakaahari jäi kiinni

Tšekin poliisi on ottanut kiinni vuosia etsimänsä "aavekuljettajan", joka ajeli toistuvasti formulatyyppisellä kilpa-autolla maan moottoriteillä.
Vuosia jatkunut kissa–hiiri-leikki päättyi Tšekissä eilen sunnuntaina, kun poliisi nappasi näyttävässä operaatiossa kilpa-autolla yleisillä teillä hurjailleen kuljettajan ajoneuvoineen.
Poliisi sai ensimmäisen ilmoituksen maantiellä nähdystä punaisesta Formula 1 -tyylisestä kilpa-autosta vuonna 2019, kertoo muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.
Kolme vuotta myöhemmin poliisi sai lisää videoita autosta, tällä kertaa Keski-Böömin alueelta. Nopeuskameroiden kuvissa kuljettajalla oli kypärä, minkä takia häntä ei pystytty tunnistamaan.
Sunnuntaina tapahtui taas. Poliisi sai aamulla kello 8.15 paikallista aikaa ilmoituksen kilpa-autosta huoltoasemalla Dobříšin lähellä noin 40 kilometriä Prahasta lounaaseen.
Pari minuuttia tämän jälkeen auton ilmoitettiin kaahaavan D4-moottoritietä kohti Příbramia.
Poliisi lähetti paikalle useita poliisipartioita ja helikopterin, ja vain vartin kuluessa viranomaiset saivat kuljettajan kiinni.
Näyttävä kiinniotto tapahtui Bukin kylässä noin 18 kilometrin päässä alkuperäisestä havaintopaikasta.
Auton ratissa oli 51-vuotias mies, joka ei poliisin mukaan ollut alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
Hänen henkilöllisyyttään ei ole julkistettu.
Mies vietiin kuulusteltavaksi poliisiasemalle, mutta hän kieltäytyi kommentoimasta tapausta.
Formulalla ei saa ajaa julkisilla teillä Tšekissä
Formula-autolla ajaminen on myös Tšekissä julkisilla teillä laitonta.
Poliisin tiedotteen mukaan tällaiset kilpa-autot eivät täytä teknisiä vaatimuksia, joita ajoneuvoilta tieliikenteessä vaaditaan.
– Formula-autossa on teräviä reunoja eikä siinä ole valoja, vilkkuja, rekisterikilpiä tai muita tärkeitä turvaominaisuuksia, poliisi totesi tiedotteessaan.
– Tällaisella ajoneuvolla ajaminen on vaarallista sekä kuljettajalle että muille tiellä liikkujille.
Kuljettaja videoi operaation
Tšekkiläismedian mukaan kuljettaja jatkoi YouTube- ja Instagram-tileillään videon pidätyshetkestä.
Videolla autoa hinataan talon pihalle, ja taustalla kuuluu huuto: "Poliiseja on joka puolella!"
Kuljettaja kieltäytyi videon perusteella nousemasta autosta ja väitti poliisin tunkeutuneen yksityisalueelle. Poliisit kertoivat olevansa paikalla, koska kuljettajan epäillään rikkoneen lakia.
Kuljettaja soitti vielä itse poliisille, joka kehotti miestä tottelemaan paikalla olevia viranomaisia. Tämä jatkoi kuitenkin vastustamista.
Pattitilanne kesti lähes 10 minuuttia, ennen kuin kuljettaja lopulta nousi autosta ja hänet vietiin pois.
Ferrari vai Dallaran kilpa-auto?
Kuljettaja ja hänen perheensä kutsuvat ajoneuvoa Ferrariksi, mutta CNN:n mukaan netin kommentoijat tunnistivat sen Dallaran GP2 -luokan kilpa-autoksi.
Poliisi siirtää tapauksen nyt hallinnolliselle viranomaiselle, joka päättää rangaistuksesta.
Rikkomuksesta voi seurata 5 000–10 000 Tšekin korunan, eli noin 200–400 euron, sakot sekä ajokielto, joka voi kestää puolesta vuodesta tai vuoteen.