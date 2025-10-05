Tshekissä vaalivoiton saavuttanut entinen pääministeri, miljardööri Andrej Babis on vakuuttanut uskollisuutta Euroopalle tavattuaan maan presidentin Petr Pavelin tänään sunnuntaina aamulla.

Vaalien lopullisten tulosten perusteella Andrej Babisin ANO-oikeistopuolue sai 34,5 prosenttia äänistä. Puolue on saamassa 80 paikkaa maan 200-paikkaiseen parlamenttiin.

Väistyvän pääministerin Petr Fialan Yhdessä-ryhmä jäi 23,4 prosenttiin.

Babisin tavoitteena on muodostaa maahan vähemmistöhallitus äärioikeiston tuella.

Babis tapasi muun muassa äärioikeistolaisen SPD:n johtoa lauantai-iltana. Miljardööri ei suostunut kommentoimaan keskustelujen tulosta, mutta sanoi niiden olleen "enimmäkseen myönteisiä".

– Tulemme ehdottomasti tavoittelemaan yhden puolueen hallitusta, jota johtaa ANO, Babis sanoi.

Lupasi jäädyttää Ukrainan sotilasavun

ANO:n keskeisiä vaalilupauksia olivat hyvinvointivaltion palauttaminen ja Ukrainan sotilasavun jäädyttäminen.

– Olemme keskustelleet vaalituloksesta ja imagostamme Natossa ja EU:ssa. Näen jatkuvasti negatiivista informaatiota... ja mielestäni se ei ole reilua, Babis sanoi toimittajille tavattuaan presidentin kanssa sunnuntaina.

71-vuotias Babis sanoi olevansa Eurooppa-myönteinen ja haluavansa "Euroopan toimivan hyvin".

Babis sanoi sunnuntaina julkaistussa videohaastattelussa, että Tshekki jatkaa kuitenkin Ukrainan auttamista EU:n kautta.

Ukrainalainen toimittaja kysyi Babisilta sunnuntaina, kannattaako hän Ukrainan liittymistä EU:hun. Babis vastasi, ettei Ukraina ole hänen mielestään valmis jäseneksi.

– Sota pitää ensin saada loppumaan, hän lisäsi.

ANO-puolueen voiton on ennustettu voivan lähentää Tshekkiä EU:n kapinallisten Unkarin ja Slovakian kanssa, jotka jo ovat kieltäytyneet antamasta sotilaallista apua Ukrainalle ja vastustaneet Venäjän vastaisia pakotteita.

Euroopan parlamentissa ANO on osa laitaoikeistolaista Euroopan patriootit -ryhmää, jonka Babis perusti yhdessä Unkarin pääministerin Viktor Orbanin kanssa.