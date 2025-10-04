Tshekin parlamenttivaaleissa entisen pääministerin Andrej Babisin johtama oikeistopuolue ANO on saamassa runsaat 36 prosenttia äänistä, kun äänistä on laskettu yli 80 prosenttia.

Istuvan pääministerin Petr Fialan johtama keskustaoikeistolainen koalitio on saamassa hieman alle 22 prosenttia äänistä Tshekin parlamenttivaaleissa.

Miljardööri Andrej Babis, 71, on kampanjoinut muun muassa Ukrainan sotilasavun keskeyttämisellä ja lupaamalla parempaa sosiaaliturvaa.

Hänen iskulauseitaan on ollut esimerkiksi "Tshekki ensin", mikä heijastelee Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kampanjaa.

Monet tshekkiläiset ovat syyttäneet istuvan pääministeri Fialan keskustaoikeistolaista koalitiohallitusta siitä, että se jättää kotimaan ongelmat huomiotta samalla kun tukee Ukrainaa.

Voitto voi ravistella EU:ta

ANO-puolueen on ennustettu voittavan vaalit, mutta jäävän ilman selkeää enemmistöä. Babisin luotsaama ANO on johtanut mielipidemittauksia runsaan 30 prosentin kannatuksella.

Fialan Yhdessä-ryhmän kannatus on ollut noin 20 prosenttia.

Politiikantutkimusyhteisö EPC (European Policy Centre) on arvioinut, että Babisin ANO-puolueen mahdollinen voitto parlamenttivaaleissa voisi vaikuttaa myös Tshekin asemaan EU:ssa.

EPC arvioi, että oikeistovoimien kasvu hankaloittaa EU:n yhtenäisyyttä esimerkiksi Ukrainan tukemisessa ja laajemmissa demokraattisissa kysymyksissä.

ANO-puolueen voiton ennustetaan voivan myös lähentää Tshekkiä EU:n kapinallisten Unkarin ja Slovakian kanssa, jotka jo ovat kieltäytyneet antamasta sotilaallista apua Ukrainalle ja vastustaneet Venäjän vastaisia pakotteita.