Emiliksi nimetyn hirven matkaa Tshekin ja Slovakian raja-alueella on seurattu heinäkuusta lähtien. Katso videot reissusta yltä!
Ostravan ja Zlinin alueilla Tshekissä havahduttiin kylien läpi jolkottelevaan hirveen heinäkuussa. Nuori uroshirvi juoksenteli alueilla yksin herättäen huomiota.
Hirven uskotaan painavan noin 350 kiloa, ja hiljattain Emil saavutti matkallaan virstanpylvään, kun se siirtyi Tshekistä Slovakian puolelle, jossa se otettiin ilolla vastaan.
Paikalliset valvontakamerat ja silminnäkijät tallensivat hirven juoksentelun Skalican kaupungissa.
– Loukkaantumisten välttämiseksi poliisit yrittivät varovasti ohjata hirven takaisin luontoon, paikallinen poliisijohtaja kertoo Markiza-uutiskanavalle.
Katso videot Emil-hirven matkasta yltä!
Video: SK MARKIZA / ENEX