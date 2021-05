Poliisi huolissaan: Nuoret tytöt sortuvat yhä useammin huumeisiin

Tyypillisin huumeiden käyttäjä on 20–40-vuotias mies. Viime vuosi on kuitenkin osoittanut, että huumeiden käytön kasvua on tullut kaikissa ikäryhmissä, kertoo poliisihallituksen rikosylikomisario Kari Siivo. Osittain taustalla uskotaan olevan koronakriisi.

Toimintatapoja muutettu

– Poliisin näkemys on se, että ongelman ratkaisuna on hoitoon ohjaaminen ja se, että hoitoa on saatavilla. Yhtenä vaihtoehtona on myös ongelmakäyttäjien hoitoon velvoittaminen entistä paremmin.