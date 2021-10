”Suomessa on käynnissä kokaiinibuumi” – Tullin mukaan ennen takavarikoitiin grammoja, nyt kiloja

Tästä Tullin puolivuotistilastosta on nähtävissä trendi ja se on kasvava.

– Kyllä Suomessa on käynnissä kokaiinibuumi.

Kokaiinia on pidetty viihdehuumeena. Onko se enää sitä?

– Kyllä on selvästi havaittavissa myös ongelmakäyttöä, Sinkkonen sanoo.

– Tuolloin iso takavarikko vääristää tilastoa. Suunta on kasvava.

Noin joka kymmenes nuorehko mies kokeillut kokaiinia

– Vaikka kokaiinin kokeilu ja käyttö on yleistynyt, on hyvä pitää mielessä, että myös kannabiksen, amfetamiinin ja ekstaasin kokeilu ja käyttö ovat Suomessa 2000-luvulla yleistyneet ja että kaikkien näiden aineiden kokeilu ja käyttö on kokaiinia yleisempää, sanoo erikoistutkija Karoliina Karjalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.