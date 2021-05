Näin amfetamiinin käyttö on räjähtänyt viimeisen vuosikymmenen aikana Suomessa – kuvat näyttävät huiman kasvun

Helsingissä huumeiden käyttö on kasvanut miltei läpi seurantajakson. Amfetamiinin käyttö pääkaupungissa on yli viisinkertaistunut vuodesta 2012, jolloin seuranta aloitettiin. Helsingin ja lähiseutujen alueella todettiin maaliskuussa 2021 mittaushistorian korkeimmat amfetamiinin käyttömäärät eli yli 1 000 milligrammaa tuhatta asukasta kohden päivässä.

Pääkaupunkiseudulla myös Espoossa amfetamiinin käyttö on lisääntynyt huomattavasti, lähes kuusinkertaistunut vuodesta 2012. Maaliskuussa sitä käytettiin 582 milligrammaa tuhatta asukasta kohden päivän aikana.

Myös Tampereella kasvu on ollut rajua. Vuonna 2012 amfetamiinia käytettiin kaupungissa noin 59 milligrammaa tuhatta ihmistä kohden päivän aikana. Viime marraskuun lukema on noin 439.

Pohjoisempana Rovaniemellä amfetamiinin käyttö on niin ikään lisääntynyt. Marraskuussa 2012 sitä käytettiin noin 59 milligrammaa päivässä tuhatta asukasta kohden päivän aikana. Nyt vastaava lukema viime marraskuussa oli 503.

Metamfetamiinia käytetään Suomessa puolestaan hyvin vähän. Sen käyttö on vähentynyt vuosista 2016 ja 2017, jolloin sen käyttö ylitti pääkaupunkiseudulla jopa amfetamiinin käyttömäärät.

Metamfetamiini eli niin sanottu “kristalli” on amfetamiinia vahvempaa huumetta.

Koronarajoitukset saattaneet hillitä bilehuumeiden käyttöä

Kokaiinin käytön kasvu on puolestaan taittunut ja osaltaan sen käyttö on jopa vähentynyt.

Esimerkiksi Helsingissä kokaiinin käyttö oli huippulukemissa elokuussa 2020, jolloin sitä käytettiin 267 milligrammaa tuhatta asukasta kohden päivän aikana. Tuorein mittauslukema on noin 190.

Myös muun muassa Espoossa, Turussa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Tampereella ja Kuopiossa kokaiinin käyttö on laskenut. THL:n mukaan muutokset näkyvät juuri suurissa kaupungeissa ja kokaiinin käyttö on yhä harvinaista Tamperetta pohjoisemmassa Suomessa.

Myös MDMA:n eli ekstaasin käyttö on vähentynyt viimeisimmässä mittauksessa. Laskua oli esimerkiksi Helsingissä, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Kuopiossa.

– Kokaiinin käyttö on tasaantunut ja ekstaasin käyttö jopa vähentynyt koronarajoitusten aikana useissa tutkimuskaupungeissa. Tähän ovat mahdollisesti vaikuttaneet paitsi huumeiden saatavuus, myös kokoontumisrajoitukset sekä iltaelämää koskevat rajoitukset, kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää THL:stä kertoo tiedotteessa.

Huumerattijuopumusten määrä kasvaa käytön mukana

Huumeiden käytöllä on havaittu olevan selkeä yhteys rattijuopumuksiin, jotka johtuvat huumausaineen vaikutuksen alaisena ajamisesta. THL:n mukaan erityisesti amfetamiinin käytön kasvu on havaittavissa myös rattijuopumustilastoissa.

Kymmenen kaupungin ja niiden lähialueiden mittauksissa näkyy, kuinka huumausaineista johtuvien rattijuopumisten määrä on kasvanut samaa tahtia huumausaineiden käytön kanssa.

Huumeita liikkuu eniten suurissa kaupungeissa

THL:n mukaan huumeiden käytössä on merkittäviä alueellisia eroja. Pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla kaikkien huumeiden yhteiskäyttömäärät ovat moninkertaistuneet mittaushistorian aikana.

Sen sijaan Lahdessa ja Turussa kasvu on ollut kasvu on ollut vähäisempää. Vaasassa ja Joensuussa huumeiden käyttömäärät ovat puolestaan laskeneet lähes aiempien vuosien tasolle viime vuoden keväänä havaitun piikin jälkeen.

Maarianhamina otettiin tutkimukseen mukaan vasta vuonna 2018, mutta siellä lasku on ollut parissa vuodessa huomattavaa. Amfetamiinin käyttettiin marraskuussa 2018 236 milligrammaa tuhatta asukasta kohden päivän aikana. Viime marraskuun lukema on 51. Myös ekstaasin käyttö on vähentynyt moninkertaisesti.