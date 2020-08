Poliisi etsii yhdysvaltalaismiestä, joka halaili tuntemattomia tavaratalossa: "Nyt sinulla on korona" – koronaan liittyvät välikohtaukset ovat pahimmillaan johtaneet kuolemiin

Poliisi julkaisi kuvan miehestä, joka elokuussa halaili tuntemattomia ihmisiä Walmart-tavaratalossa ja sanoi heille ”annan sinulle vain halauksen, ja nyt sinulla on korona”.

Koronapandemian puhjettua ympäri maailmaa on raportoitu välikohtauksia, joissa osassa on ollut kyse piloista tai riidoista, mutta osassa on ilmeisesti yritetty tahallaan tartuttaa virusta muihin ihmisiin.