Suomalainen huumeryhmä avaa toimintansa kulisseja tuoreessa kolmiosaisessa Rikospaikan Sumuinen Suomimarket -dokumentissa.
Toimittaja Jere Silfsten selvittää, mitä kaikkea tapahtuu suosituissa nuorison suosimissa viestisovelluksissa. Vastaan tulee monenlaisia erilaisia kaupparyhmiä, joiden kauppa ei kestä päivänvaloa.
Dokumentissa nähdään nuorista koostuva huumeita myyvä ryhmä, joka kutsuu itseään ”herrasmiesliigaksi”. Ryhmän mukaan heidän toimintansa perustuu asiallisuuteen ja väkivallan välttämiseen. Yksi ryhmän johtohahmoista, nimeltään "Lucifer", kertoo avoimesti heidän kohderyhmistään.
– Kohderyhmiämme ovat bisnesmiehet ja julkisuuden henkilöt, sanoo mies dokumentissa.
Miehen mukaan ryhmä on saavuttanut asemansa tasalaatuisten tuotteiden takia.
– Emme jatka tuotteita millään paskalla. Asiakkaat tietävät aina saavansa juuri sitä, mitä tilaavat, vakuuttaa Lucifer.
Mitä huumeita julkisuuden henkilöt ja bisnesmiehet ostavat? Entä miten huumekauppa toimii suljetuissa viestisovelluksissa?