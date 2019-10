Poliisilla aavistus kaksi henkeä vaatineen Inarin tuhoisan tulipalon syystä – rikoksen mahdollisuus yhä ilmassa: "Poliisi pohtii kaikenlaisia vaihtoehtoja"

– Kyse on tulipalossa kuolleista ihmisistä, mikä viivästyttää vainajien tunnistamista ja asian selvittelyä. Poliisilla on kuitenkin käsitys siitä, keitä vainajat ovat. Toisen vainajan arvioidaan olevan talon omistajia.

Rikoksen mahdollisuutta ei vieläkään suljettu pois

Hänen mukaansa poliisilla on tällä hetkellä arvio siitä, mitä paloa ennen on saattanut tapahtua. Arvio on myös siitä, miten palo on mahdollisesti alkunsa. Mitään varmaa tietoa ei toistaiseksi kuitenkaan ole. Sen vuoksi asioita ei avata vielä julkisuuteen tarkemmin.