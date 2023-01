Rautjärven jouluista kirkkopaloa ei tutkita murhan yrityksinä, syynä löysä sidos kirkon ovet teljenneissä koronarajoitusnaruissa

– Syyttäjä ei nähnyt tarpeelliseksi laajentaa rikosnimikettä. Nämä ovat oikeudellisia kysymyksiä, joista tehdään jatkuvasti rajanvetoa. Tässäkin tapauksessa olemme miettineet, että mikä on murhan yrityksen raja ja tahallisuuden aste, Tielinen selvittää.

– Mutta tässä on painanut esimerkiksi se seikka, että kirkon oviin sidottu naru oli ohutta, eikä sitä ollut sidottu kovin tiukalle. Se ei siis estänyt ihmisiä pääsemästä ulos, Tielinen sanoo.

Ovet teljettiin koronarajoitusnaruilla

Poliisin mukaan kirkon ovet teljettiin mahdollisesti koronarajoitusnaruilla, joita säilytettiin kirkon eteisessä. Kyseessä on sama paikka, josta tuhoisa palo lähti liikkeelle.

– Valokuvien perusteella naru oli suhteellisen ohutta ja tavallista narua, jota myydään yleisesti marketeissa. Yksi mahdollisuus on, että naru on koronarajoitusten aikana kirkossa käytettyä narua, jolla on suljettu penkkirivejä, etteivät ihmiset istuisi liian lähellä toisiaan, Tielinen kertoo.