Tapaus ei tiettävästi aiheuttanut henkilövahinkoja.

Rovaniemen Vaattunkikönkäällä on rikottu ulkomaalaisen perheen matkailuauton ikkunoita.

Asiasta kertoo Lapin poliisi, jonka mukaan yhdestä rikotusta ikkunasta löytyi ilmakiväärin luoti.

Täten poliisi pitää mahdollisena, että matkailuauton vahingot oli aiheutettu ilmakiväärillä ampumalla.

Matkailuauton ikkunoita rikottiin ja perhe heräsi koviin paukauksiin, poliisi kertoo.

Yhteensä vaurioituneita ikkunoita on kolme.

Tekijä tai tekijät olivat tulleet paikalle autolla ja poistuneet välittömästi teon jälkeen.

Poliisi ei mainitse tiedotteessaan henkilövahinkoja.

Tapausta tutkitaan vahingontekona ja vaaran aiheuttamisena.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset vihjetiedot ja havainnot Lapin poliisilaitoksen sähköpostiosoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, puhelinvastaajan numeroon 0295 466 259 ääniviestinä tai numeroon 0504 155 803 WhatsApp-viestinä.