Joroisissa tapahtui 1. marraskuuta pakettiauton räjähdysmäinen tulipalo. Onnettomuudessa kuoli kaksi ihmistä.

Poliisi kertoo, että Joroisilla 1. marraskuuta tapahtuneessa räjähdyksessä kuolleen naisen henkilöllisyys on selvinnyt. Poliisin mukaan menehtynyt nainen oli hieman yli 40-vuotias.

Poliisi kertoo, että räjähdyksessä menehtyneen miehen epäillään olleen virolainen. Miehen henkilöllisyys ei ole vielä tiedossa, sillä Dna-tutkimus on hänen osaltaan kesken.

Tiedotteen mukaan myöskään menehtyneiden kuolinsyyt eivät vielä ole poliisin tiedossa ja niitä selvitetään oikeuslääketieteellisellä tutkimuksella.

Poliisille on epäselvää, miksi kaasupullot ovat vuotaneet auton ja mikä on aiheuttanut räjähdyksen.

Tiedotteen mukaan aluehallintovirasto tutkii osaltaan, onko tapauksessa rikottu työturvallisuusmääräyksiä.