Poliisi ampui itsensä Poliisihallituksen tiloissa alkuvuonna, ja syyttäjä tutki oliko virka-asetta säilytetty ohjeiden mukaisesti.
Syyttäjä ei nosta syytteitä tapauksessa, joka liittyi henkilökohtaisen virka-aseen säilyttämiseen Poliisihallituksen tiloissa Espoossa.
Tapaus liityi siihen, että poliisi oli ampunut itsensä helmikussaa Poliisihallituksen tiloissa.
Kuolemaan ei liittynyt tutkintaa, mutta syyttäjä tutki, oliko kollegan aseen säilyttäminen Poliisihallituksen tiloissa ollut voimassa olleiden ohjeiden ja määräysten mukaista.
Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena.
Syyttämättäjättämispäätös tethiin ei näyttöä- perusteella.