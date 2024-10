Kolme lasta katosi jäljettömiin vuosia sitten – vain tämä mies tietää heidän sijaintinsa

Tom Phillips on pakoillut poliisia jo kolmen vuoden ajan, kun hän katosi lastensa lastensa Jaydan, 11, Maverickin, 9, ja Emberin, 8, kanssa karuun erämaahan katkeran eron jälkeen.

Karkulaisen syytelista on kasvanut vuosien aikana mittavaksi, sillä miestä syytetään muuan muassa pankkiryöstöstä vuodelta 2023.

Poliisi on etsinyt isää ja lapsia vuosien ajan ilman tuloksia Marokopasta Uuden-Seelannin pohjoissaarella.

Marokopan alueelle on helppo eksyä, mutta vieläkin helpompi piiloutua. Maasto on vaikeakulkuista, jossa korkeat kukkulat laskeutuvat syviin laaksoihin. Tiheässä metsässä on luolia.