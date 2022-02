Polestarilta on tulossa jotain, mitä Volvolta ei löydy

Kumpikin auto on nimestään huolimatta pohjautunut Volvon kehittämälle alustaratkaisulle. Polestar 1:n alla on Volvon uusille nelisylinterisille polttomoottorimalleille kehitetty SPA-alusta. Polestar 2 on puolestaan kuin uusiin kuoriin puettu Volvo XC40, joten auton alla on niin ikään polttomoottoriautot mielessä kehitetty CMA-alusta.