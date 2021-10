Kutkutteleva kuva julki: Tässä ovat Polestar 3, 4 ja 5

Vuonna 2017 perustettu Polestar on ilmoittanut aikeistaan listautua New Yorkin pörssiin Gores Guggenheim -spac-yhtiön kautta. Sähköautoyhtiön markkina-arvoksi on arvioitu noin 17 miljardia euroa. Yksi siihen sijoittaneista on Oscar-palkittu näyttelijä ja ympäristöaktivisti Leonardo DiCaprio.