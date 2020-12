Poistetaanko tämä veroetu asuntoja omistavilta suomalaisilta? Kansanedustaja pitää mallia "vääristävänä ja epäoikeudenmukaisena"

– Hallitusohjelmassa on sovittu, että selvitämme mahdollisuutta rajoittaa oikeutta vähentää yhtiölainan lyhennyksen osuus vuokratuotosta. Tätä asiaa on nyt alustavasti selvitetty, ja selvityksessä on päädytty esittämään yhtä mahdollista mallia rajoittaa vuokratuotoista vähennettäviä kuluja. Olen pyytänyt virkamiehiä arvioimaan vielä muita vaihtoehtoja muun muassa siltä kannalta, mikä olisi eri sijoitusmuotojen neutraali kohtelu huomioon ottaen paras tapa puuttua asiaan, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) kertoo Talouselämälle.