Jalkapallon Englannin Valioliigan viikonloppu huipentui kahden suuren kohtaamiseen, kun Arsenal isännöi Manchester Cityä.

Vierasjoukkue City johti ottelua lähes koko koitoksen Erling Haalandin maalattua jo 9. minuutilla, mutta lopussa Arsenal palkitsi kotikannattajansa nousemalla 1–1-loppulukuihin. Tasoituksen teki lisäajan kolmannella minuutilla Gabriel Martinelli.

– Noita hetkiä varten teen töitä. Olen todella iloinen tuosta maalista, mutta enemmän töitä tarvitaan. Meidän on voitettava näitä pelejä, Martinelli kommentoi Sky Sportsille BBC:n mukaan.

Arsenal on sarjassa toisena koottuaan kymmenen pistettä viidestä ottelusta. Kärkijoukkue, kaikki ottelunsa voittanut Liverpool on kuitenkin jo viisi pistettä edellä. City on seitsemällä pisteellään sijalla 9.

Villakin teki maalin

Viime kausina Valioliigassa säväytellyt Aston Villa on aloittanut tämän kauden alle odotusten. Joukkue on ilman voittoa viiden ottelun jälkeen jäätyään sunnuntaina 1–1-tasapeliin Sunderlandin vieraana.

Kauden ensimmäisessä neljässä ottelussaan Villa ei tehnyt maaliakaan. Sunnuntaina kuparinen rikkoutui, kun Matty Cash viimeisteli 67. minuutilla Villan johtomaalin. Avausjakson 33. minuutilta lähtien vajaalla Reinildo Mandavan ulosajon jälkeen pelannut Sunderland kuitenkin nousi tasoihin, kun Wilson Isidor osui 75. minuutilla.

Villalla on viidestä pelistään kolme pistettä kolmen tasapelin myötä, ja se on sarjassa kolmanneksi viimeisenä. Sarjanousija Sunderland on puolestaan avannut kauden hienosti: sillä on vain yksi tappio viidestä ottelusta.

Jos Villalla on nihkeää maalinteon kanssa, vaikeaa viimeistely on myös maalitykkinsä Alexander Isakin kohun myötä menettäneellä Newcastlella. Se jäi sunnuntaina maalittomaan tasapeliin Bournemouthin vieraana, ja se on tehnyt viidessä ottelussaan vain kolme maalia tällä liigakaudella. Maaliton tasapeli oli Newcastlelle jo kolmas.

Newcastlella on viidestä ottelustaan kuusi pistettä. Bournemouthin alku kauteen on ollut pirteä, ja sillä on viidestä ottelusta kymmenen pistettä eli tasapisteet Arsenalin ja Tottenhamin kanssa.