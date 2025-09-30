Hiihdon nuorten MM-kultaa kaulaan ja ura pakettiin. Tempun on tehnyt lyhyen ajan sisään kolme norjalaista superlupausta.

Ruotsalaislehti Expressen nosti esiin kolme tätä nykyä 20-vuotiasta norjalaista: Jörgen Nordhagenin, Malin Hoelsveenin ja Hanna Engesäter Sörbyen.

Nordhagen voitti maastohiihdossa nuorten maailmanmestaruuden 2024, Hoelsveen ja Sörbye viime talvena. Yksikään heistä ei jatka enää lajin parissa. Nordhagen satsaa kilpapyöräilyyn, Hoelsveen on vaihtanut yleisurheiluun ja Sörbye lopetti huippu-urheilun.

– Tilanne on lähes ainutlaatuinen. Koskaan aiemmin kolme näin menestynyttä superlahjakkuutta ei ole päättänyt hylätä maastohiihtoa Norjassa näin lyhyessä ajassa, Expressen kirjoittaa.

Kyse on lajin mahtimaasta, jossa maastohiihto on nauttinut suursuosiosta.

Jörgen Nordhagen päätti keskittyä kilpapyöräilyyn.

"Liian vakavaa liian aikaisin"

Yhtenä suurena syynä ilmiölle pidetään sitä, että maastohiihdolle on Norjassa nykyään enemmän kilpailua. Uusia norjalaistähtiä on näyttämässä esimerkkiä esimerkiksi yleisurheilussa, jalkapallossa, pyöräilyssä, golfissa ja tenniksessä.

Osa hiihtäjistä voi myös polttaa itsensä loppuun varhain. Norjan hiihdon suurlegendan ja nykyisen maajoukkuevalmentaja Marit Björgenin mukaan on olemassa sivakoijia, jotka treenaavat jo nuorena 900–1 000 tuntia vuodessa.

– Jos harjoittelet 14–15-vuotiaana saman määrän tunteja kuin aikuinen huippuhiihtäjä, voit menettää nopeasti sekä ilon että motivaation. Siitä tulee liian vakavaa liian aikaisin, kauan ennen kuin olet saavuttanut todellisen potentiaalisi, Björgen kuvaa.

– On surullista, että menetämme niin hyviä lahjakkuuksia niin aikaisin.

Maajoukkuevalmentajakollega Pål Gunnar Mikkelsplass pohtii, että nuoriin hiihtäjiin kohdistuu paljon painetta eri suunnista ja hiihtoympäristö on lahjakkuuksille "erittäin kova". Jo varhain vaaditaan paljon, ja ajattelusta tulee Mikkelsplassin mukaan liiankin lyhytnäköistä.

Joillekin nuorten maailmanmestaruus voi tuntua jo kruunulta.

– Kun olet voittanut nuorten MM-kullan, olet valmis maastohiihtäjänä. Sitten sinun pitäisi ryhtyä lääkäriksi, lakimieheksi tai joksikin muuksi, Mikkelsplass kuvaa ajattelumallia.

Hiihtokoulujen välinen kilpailu voi hänen mukaansa ajaa tätä suuntausta.

Lisää tietoa ja keskustelua

Norjassa on pohdittu maastohiihdon kehittämistä vuoteen 2030, ja työryhmän suosituksesta päätettiin lakkauttaa kehitys- ja juniorimaajoukkueet.

Moni kuitenkin uskoo, että tie aikuisten maajoukkueeseen on entistä hankalampi ilman noita väliportaita.

Jottei enempää lupauksia menetettäisi, Björgen tuumii, että koulu- ja urheilulukiotasolla tarvitaan lisää tietoa.

– Siitä, mikä on järkevää jo junioritasolla. Lisää keskustelua siitä, kuinka paljon heidän tulisi harjoitella.