Suomen talviolympiajoukkueeseen Milano-Cortinaan nimettiin maanantaina yhdeksän urheilijaa.

Aiemmin suomalaisurheilijoista Milano-Cortinan talviolympialaisiin on valittu jääkiekkoilijat Sebastian Aho, Miro Heiskanen, Esa Lindell, Mikko Rantanen, Juuse Saros ja Aleksander Barkov. Florida Panthersin NHL-joukkueen kapteeni Barkov kuitenkin loukkaantui viime viikolla eikä hänen odoteta pääsevän helmikuisiin kisoihin.

Nyt on tehty valintoja muista lajeista. Suomen olympiakomitean hallitus vahvisti maanantaina yhdeksän suomalaisurheilijaa Milano-Cortinaan: ampumahiihdossa Suvi Minkkinen, freeskissä Anni Kärävä ja Elias Syrjä, maastohiihdossa Jasmi Joensuu, Iivo Niskanen, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski ja Lauri Vuorinen, sekä yhdistetyssä Ilkka Herola. Lukuisia tähtinimiä.

– Noudatamme joustavan valinnan periaatetta. Yhteistyössä lajiliittojen kanssa valmistelluilla valinnoilla olemme halunneet tukea kärkiurheilijoidemme valmistautumista kisoihin ja antaa heille työrauhaa kohti olympialaisia, huippu-urheilujohtaja Janne Hänninen kertoo tiedotteessa.

Kriteerinä urheilijavalinnalle on käytetty Hännisen mukaan viime kaudella osoitettua potentiaalia mitalitaisteluun maailman kärjen joukossa.

– Tässä vaiheessa valittujen urheilijoiden karsintatilanne on jo niin selvä, että pystyimme nimeämään heidät kisajoukkueeseen.

Hänninen muistutti, että jääkiekkojoukkueisiin valitaan yhteensä 48 pelaajaa. Kokonaisuutena Suomen talviolympiajoukkueessa tulee hänen mukaansa olemaan noin 100 urheilijaa, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin 2000-luvulla on keskimäärin ollut.

– Meillä on alkamassa erittäin mielenkiintoinen olympiakausi, ja olympiapaikkojen tilanne elää vielä monessa lajissa. Myös suomalaisurheilijoiden keskinäinen kilpailutilanne on kiinnostava usean lajin osalta.

Suomen kisajoukkueeseen tehdään viimeiset valinnat 23. tammikuuta.