Jatkaako uraa vai yrittääkö äidiksi? Monet urheilijanaiset käyvät huippuvuosinaan kiperää pohdintaa. Toistamiseen hiihtoladuilta syrjään siirtynyt Therese Johaug avaa, miten hän asiaan suhtautui.

Norjan yleisradioyhtiö NRK nosti esiin, että urheilija voi olla noin kolmekymppisenä maailman parhaiden joukossa ja haluta äidiksi.

– Nyt voit vihdoin voittaa mitaleja, saada sponsoreita ja nauttia monien vuosien kovan harjoittelun hedelmistä. Mutta haluat myös lapsia samaan aikaan kun tunnet biologisen kellon tikittävän. Voiko olla liian myöhäistä, jos odotat liian kauan? Mikä valinta sinun pitäisi tehdä?

Norjalainen maastohiihtokuningatar Therese Johaug lopetti uransa ensimmäisen kerran vuonna 2022. Hän oli tuolloin 33-vuotiaana yhä lajinsa suuri huippu mutta halu saada lapsia painoi vaakakupissa eniten.

– En voisi koskaan antaa itselleni anteeksi, jos olisin jatkanut uraani 38- tai 40-vuotiaaksi asti ja jättänyt lapset hankkimatta, koska olisi ollut liian myöhäistä, Johaug sanoi.

– En olisi koskaan voinut elää sen kanssa.

Pakastusmahdollisuus

Naisten raskaaksi tulemisen mahdollisuudet alkavat pienentyä merkittävästi 35 ikävuodesta eteenpäin hedelmällisyyden laskiessa. Munasolujen määrä ja laatu heikkenevät.

Yksi vaihtoehto on pakastaa munasoluja ja yrittää äidiksi myöhemmin elämässä. Naisten tenniksen kansainvälinen WTA-kattojärjestö perusti maaliskuussa järjestelmän, jossa tarjotaan pelaajille taloudellista tukea munasolupakastamiseen.

Johaug pitää tätä järjestelyä hyvänä. Hän pohti, että miesten on ollut helpompi jatkaa urheilu-uraansa useita vuosia naisia pidempään ja näin naisetkin voivat pidentää uriaan.

Ei riskiä

Uransa viime kauden jälkeen jälleen päättänyt Johaug pysyi tse hiihtovuosinaan perillä munasolujensa määrästä.

– Meillä on säännöllisiä tarkastuksia gynegologeilla, joiden kanssa Olympiatoppen (huippu-urheiluyksikkö) ja Norjan hiihtoliitto tekevät yhteistyötä, ja minä sain kuulla, että minulla oli hyvät munasoluvarannot. En kokenut kovin suurena riskinä, etten voisi saada lapsia.

Johaug ei kuitenkaan itse olisi ottanut tätä riskiä ja pakastanut munasoluja, koska raskaaksi tulemisesta ei ole takeita.

Johaugin esikoislapsi Kristin syntyi toukokuussa 2023. Johaug odottaa parhaillaan toista lastaan.