Ruotsalainen maastohiihdon kuusinkertainen maailmanmestari Ebba Andersson järkyttyi saksalaistähti Victoria Carlin dopingkärystä.

Victoria Carl antoi positiivisen dopingnäytteen maaliskuussa klenbuterolista kilpailun ulkopuolella Sveitsin Andermattissa. Saksalaishiihtäjällä oli takanaan viimeinen kilpailu sotilaiden MM-kisoissa. Parisprintin olympiavoittaja sai ainetta väitetysti yskänlääkkeestä, jota saksalainen armeijan lääkäri oli määrännyt hänelle keuhkoputkentulehduksen hoitoon.

Dopinguutinen julkistettiin kesäkuun lopussa. Expressen muotoilee nyt, että se sai Ebba Anderssonin kaatamaan kahvit väärään kurkkuun.

– Olin hyvin yllättynyt. Se oli yhtä järkyttävää minulle kuin teillekin. Näin käy usein tällaisen kaliiberin tapauksissa, Andersson kommentoi.

Edessä on olympiakausi. On yhä epäselvää, saako Carl kauden aikana kilpailla. Päätös on auki.

– Juuri nyt tapaus vaikuttaa hyvin epäselvältä. Hehän eivät ole vielä päässeet mihinkään johtopäätökseen hänestä? Pitää vain odottaa ja katsoa, ajattelen, Andersson tuumi.

Carl saavutti parisprintin olympiakullan Pekingissä 2022. Anderssonilla on kuusi maailmanmestaruutta, joista neljä on henkilökohtaisia. Ruotsalaistähti voitti viime talvena Trondheimissa kolme MM-kultaa.