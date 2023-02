MM-hiihtojen ylivoimaisin urheilija on vihainen – suuri unelma murskattiin kabineteissa: "KOK teki väärin"

Kläbo on kahminut sylikaupalla palkintoja kuluvan kauden maailmancupissa, ja on voitettuaan jo sprintin ylivoimainen suosikki hiihtokuninkaaksi myös Planicassa. Westvold Hansenin tilastoissa on kuitenkin yksi vastaansanomaton tekijä: Hän on voittanut kaikki kauden yhdeksän maailmancup-kisaa.

Westvold Hansen on kukistanut lähimmät uhkaajansa usein yli minuutilla ja pieninkin voittomarginaali on ollut peräti 25,7 sekuntia. Se on ikuisuus yhdistetyssä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Täyttä hiihtovauhtiaan Westvold Hansen joutuu harvoin esittelemään, sillä hän tuhoaa muiden mahdollisuudet jo mäkiosuudella.

Norjalaiselta irtoaa leveä hymy ja nauru, kun hänelle tarjoaa kisojen ylivoimaisimman urheilijan viittaa.

– Olen kuullut tuon aiemminkin, huhtikuussa 21 vuotta täyttävä urheilija toteaa MTV Urheilulle Planicassa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Naisten yhdistetty on kilpailumuotona nuori. Ensimmäinen maailmancupin kisa käytiin joulukuussa 2020, ja nyt on käynnissä toinen "täysi" kausi. Westvold Hansen on voittanut kahta vaille kaikki kilpailut ja on lisäksi puolustava maailmanmestari.

– Olen tehnyt töitä päästäkseni tähän asemaan. Minun pitää vain jatkaa ja käyttää vahvuuksiani suosikkina, Westvold Hansen kommentoi.

Hän tähtää Planicassa kahteen kultaan. Naiset ovat tällä kertaa mukana myös sekajoukkuekilpailussa, jossa Norja on luonnollisesti suosikki.

– Vaadin itseltäni myös erittäin laadukkaita suorituksia, Planican olosuhteita täydellisiksi kuvaileva mestari jatkaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kuuluisa serkku

Westvold Hansenilla on monipuolinen urheilutausta. Hän aloitti liikunnan alle kouluikäisenä, ja lajivalikoimassa olivat ainakin mäkihyppy, maastohiihto, jalkapallo ja voimistelu.

– Harrastin kaikkia niitä 16-vuotiaaksi saakka. Sitten piti päättää yksi laji. Valitsin yhdistetyn, sillä koin, että saan siitä eniten iloa itselleni.

Taustalta löytyy myös suuri innoittaja – Norjan maastohiihtosuuruus Therese Johaug, joka on Westvold Hansenin serkku.

– Kun olin nuori, hän oli minulle suuri sankari. Hän on antanut minulle paljon neuvoja maastohiihtopuolelle, varsinkin hiihtotekniikkaan liittyen.

– Koska hän oli maailman paras, sain häneltä paljon itseluottamusta omaan tekemiseeni.

Jyrkkä viesti KOK:lle

Westvold Hansen ja yhdistetyn muut naisurheilijat saivat viime syksynä masentavia uutisia, kun Kansainvälinen olympiakomitea KOK tiedotti, ettei naisten yhdistetty ole vuoden 2026 talviolympialaisten ohjelmassa. Myös koko lajin olympia-asema on uhattuna.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Naisten yhdistetyn ykköstähti tempaisikin kauden avauskisassa Norjassa: Hän ilmestyi ladulle piirretty parta kasvoillaan.

– Mielestämme se on absurdia, että pitää näyttää tältä tai pitää olla parta päästäkseen kilpailemaan (tässä lajissa) olympialaisissa. Toivomme, että voimme tehdä asialle jotain, Westvold Hansen kommentoi tuolloin norjalaismedialle.

KOK on perustellut päätöstään kansainvälisen kilpailun heikolla tasolla. Westvold Hansen on ratkaisusta edelleen vihainen.

– Huomasin heti kauden ensimmäisessä kilpailussa, kuinka paljon lajimme naisurheilijat olivat kehittyneet. Urheilijamme ovat nuoria. Olen edelleen sitä mieltä, että KOK teki väärin.

– Nyt tärkeintä on se, että yhdistetyn jokainen naisurheilija tekee töitä niska limassa kehittyäkseen mahdollisimman paljon. Meidän pitää osoittaa kaikki tämän lajin hyvät puolet. Joissakin kilpailuissa kärkikymmenikössä on urheilijoita 6-7 maasta, mikä osoittaa mielestäni sen, että laji on levinnyt, Westvold Hansen perustelee.

Myös Suomi ottaa ensiaskeleitaan naisten yhdistetyssä. Planicassa se on mukana kolmen urheilijan joukkueella. Anna Kerko, Minja Korhonen ja Alva Thors ovat kaikki vielä hyvin nuoria, Kerko ja Korhonen vasta 15-vuotiaita.

– Minulla on Suomen naisten tekemisestä positiivinen kuva. He ovat erittäin nuoria, ja esimerkiksi Minja on suorittanut jo korkealla tasolla. Uskon, että jos hän jatkaa työntekoa, hän kehittyy nopeasti kovalle tasolle. Hän näyttää vahvalta ja hänellä on hyvä tekniikka, Westvold Hansen kehuu.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Avauskauttaan maailmancupissa urheileva Korhonen on ollut parhaimmillaan 16:s, kun kisoissa on noin kolmisenkymmentä urheilijaa.

Westvold Hansen ei suunnittele lajinvaihtoa, vaikka näyttäisi siltä, että olympiaunelman jahtaaminen yhdistetyssä on haudattu.

– Tämä laji antaa minulle eniten. Olen kokeillut esimerkiksi mäkihyppyä. Se on kivaa, mutta ei niin kivaa kuin yhdistetty. En saa siitä samanlaista tunnetta kuin yhdistetystä.

– Yhdistetty on minun urheilulajini.

Naisten yhdistetyn kilpailu käydään MM-Planicassa perjantaina. Sekajoukkuekisa on edessä ensi sunnuntaina. Planican MM-ohjelmaan pääset tästä linkistä.