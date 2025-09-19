Anze Kopitar, 38, kertoo lopettavansa NHL-uransa tulevan kauden päätteeksi. Kopitar on edustanut NHL:ssä vain Los Angeles Kingsiä.

Slovenian kaikkien aikojen merkittävin kiekkoilija varattiin NHL:ään kesällä 2005 numerolla 11. Työsulun vuoksi hänen uransa Pohjois-Amerikassa alkoi vasta vuotta myöhemmin. Tuleva kausi on Kopitarille 20:s NHL:ssä ja Kingsissä.

Pelaamissaan 1454 runkosarjaottelussa Kopitar on tehnyt 1278 (440+838) tehopistettä. Hän on Kingsin seurahistorian ykkönen niin pelatuisa otteluissa kuin syötöissä, ja tulevalla kaudella hän noussee myös pisteissä ohi 29 pisteen päässä olevan Marcel Dionnen.

Vuodesta 2016 lähtien Kingsin kapteenina toiminut Kopitar on tällä hetkellä NHL-historian kymmenenneksi pisimpään yhtä ja samaa seuraa edustanut pelaaja. Hän voitti Kingsissä Stanley cupin vuosina 2012 ja 2014. Parhaan puolustavan hyökkääjän palkinnon Kopitar kuittasi kahdesti, vuosina 2016 ja 2018.

Kopitar ilmoitti päätöksestään Kingsin harjoitusleirin toisena päivänä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, jossa hänen rinnallaan olivat vaimo Ines ja heidän kaksi lastaan.

– Perheeni ansaitsee nyt puolison ja isän, joka on kotona ja läsnä. Lapsemme tulevat pian teini-ikään, ja se on tärkeä vaihe elämässä, jossa haluan olla niin paljon läsnä kuin mahdollista.

– Halusin saada tämän asian pois päiväjärjestyksestä, etten häiritsisi joukkuettani. En missään nimessä halua viedä huomiota joukkueesta itseeni. Koin, että nyt on paras hetki tälle.

Kopitarin perhe aikoo muuttaa ensi kesänä takaisin Sloveniaan.

– Olemme vaimoni kanssa sieltä kotoisin, ja lapset ovat joka kesä innoissaan, kun menemme sinne. Vanhempani asuvat siellä edelleen, ja koko perhepiirimme on siellä. Otamme hetken henkeä, ja katsomme sitten, mihin elämä meidät vie.

– Kun nyt katson uraani taaksepäin, olisin vain villeimmissä unelmissani voinut kuvitella pelaavani 20 vuotta NHL:ssä. Voitin kaksi Stanley cupia, pelasin paljon otteluita ynnä muuta. On hieno tunne katsoa uraa taaksepäin. Mutta vielä on yksi vuosi jäljellä, ja haluan katsoa eteenpäin. Katsotaan taaksepäin sitten, kun sen aika on.