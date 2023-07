Jättisopimuksen solmineelta Sebastian Aholta suuria sanoja ensi kaudesta – äidillä tärkeä rooli merkkipäivän juhlinnassa: "On ollut hieno päivä"

– Tuntuu, että aika on mennyt todella nopeasti. Aivan kuin olisin aloittanut täällä vasta eilen, Aho sanaili Hurricanesin järjestämässä videolehdistötilaisuudessa.

– Olen kasvanut paljon jäällä ja sen ulkopuolelle. Tuntuu, että olen kokonaisvaltaisempi ihminen ja tietysti parempi pelaaja kuin seitsemän vuotta sitten. Haluan uskoa, että minulla on vielä pari vuotta aikaa kehittyä paremmaksi pelaajaksi.

– Haluan pelata täällä. Organisaatio on ottanut huimia askeleita eteenpäin viimeisen viiden vuoden aikana ja minusta menemme joka vuosi eteenpäin. Rod ( Brind'Amour ) päävalmentajana on kaveri, kenen joukkueessa haluan pelata. Kaikki joukkuekaverit, upeat fanit, tämä oli helppo päätös minulle.

Myös seuralle Ahon kiinnittäminen pitkällä ja arvokkaalla sopimuksella oli helppo päätös. GM Don Waddelin mukaan Aho on tärkein palanen joukkueen rakentamisessa.

– Tiedämme kaikki, että hän on huima pelaja, mutta hän on myös upea ihminen. Tuollaisia ihmisiä haluat ympärillesi, kun on vaikeaa.