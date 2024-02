NHL:n tähtivahdin uralle helvetillinen loppu

– En pystynyt henkisesti hoidon ja kaikkien lääkkeiden jälkeen tekemään enempää. Se on raskasta, mutta rehellisesti sanottuna hiukan tuskallista, koska kukaan tiedä, millaista se on. On helppoa sanoa, että jalkani on murtunut, mutta ihmiset eivät ymmärrä tätä. Olin loppu. Tulin melkein hulluksi ja en melkein itsekään ymmärtänyt. Oli niin paljon lääkkeitä ja niiden lopettaminen oli vieläkin pahempaa. Oli kauheaa laittaa Jersey sellaiseen tilanteeseen. Minusta ei kuitenkaan ollut heille mitään apua, Crawford sanoi.