Maali ei vain ollut mikään aivan tavallinen osuma. Johansson nimittäin suti kiekon maaliviivan yli sen jälkeen, kun Nashville-vahti Justus Annusen vartioima maali oli siirtynyt selvästi paikoiltaan. Kehikko siirtyi sivuun Annusen torjuntaliikkeen vuoksi.

”Jos puolustava pelaaja siirtää maalitolppaa tahallaan tai vahingossa ennen kuin kiekko ylittää maalilinjan maalitolppien normaalin sijainnin välillä, erotuomari voi hyväksyä maalin. Jotta maali voidaan hyväksyä tässä tilanteessa, maalitolpan on oltava siirtynyt puolustavan pelaajan toimesta, hyökkäävällä pelaajalla on oltava välitön maalintekomahdollisuus ennen maalitolpan siirtymistä, ja on oltava selvää, että kiekko olisi mennyt maaliin maalitolppien ollessa paikallaan"