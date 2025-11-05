Yön NHL-kierroksella nähtiin kohahduttanut maali. Tapahtumien keskiössä oli Nashvillen suomalaismaalivahti Justus Annunen.
Minnesota ratkaisi Nashville-ottelun jatkoajalla, kun Marcus Johansson iski 3–2-voittomaalin.
Maali ei vain ollut mikään aivan tavallinen osuma. Johansson nimittäin suti kiekon maaliviivan yli sen jälkeen, kun Nashville-vahti Justus Annusen vartioima maali oli siirtynyt selvästi paikoiltaan. Kehikko siirtyi sivuun Annusen torjuntaliikkeen vuoksi.
Tästä huolimatta tuomaristo hyväksyi tilanteessa maalin.
– Näin vastaavanlaisen tilanteen televisiosta äskettäin, jossa maali hyväksyttiin. Ehdin ajatella, että voisin toimia samoin, maalin tehnyt Johansson kommentoi Aftonbladetille.
Tuomariratkaisu kuohutti tuoreeltaan runsaasti sosiaalisessa mediassa. NHL julkaisi kohupäätöksen perusteet verkkosivuillaan pelin jälkeen.