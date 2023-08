Supertähti joutui täysin uuteen tilanteeseen MM-kultataistossa – ymmällään lopusta: "Näin ei ole käynyt ennen"

– Olen todella pettynyt. On kauheaa, jos tällainen sattuu henkilökohtaisessa lajissa, mutta nyt se on myös kauheaa koko joukkueelle.

Bol on ylivoimainen ennakkosuosikki 400 metrin aitoihin. Hänen tilastoaikansa on lähes puolitoista sekuntia kovempi kuin seuraava tilastonoteeraus. Lopun kangistuminen jätti hieman kysymysmerkkejä kultamitalisuosikin tulevista kilpailusita näissä MM-kisoissa. Aitamatkan lisäksi Bol juossee vielä naisten 4x400 metrin viestissä, jossa Alankomailla on vahva joukkue.