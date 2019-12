"Poikaystäväni täytyy ymmärtää minua, koska maksan hänelle siitä" – Kiinassa kannustavan kumppanin voi vuokrata netistä

Robinin tsättikumppani on niin kutsuttu virtuaalipoikaystävä, maksullinen nettiseuralainen, joka on aina viestin tai puhelinsoiton päässä. Palvelussa ei ole kyse seksistä, vaan kumppanuudesta.

– Jos joku on halukas pitämään minulle seuraa ja juttelemaan, voin maksaa siitä, Robin kertoo.

Lompakon nyörejä löysäämällä saa jatkuvan valmiuden

Virtuaalipoikaystäviä on tarjolla muun muassa kiinalaisissa nettikaupoissa sekä suositussa WeChat-viestisovelluksessa. Hintahaitari on laaja: esimerkiksi puoli tuntia tekstailua maksaa tyypillisesti muutaman juanin (alle euron). Jos on valmis pulittamaan muutaman tuhat juania (joitakin satoja euroja) kuukaudessa, virtuaalipoikaystävän voi pitää jatkuvassa valmiudessa.