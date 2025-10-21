– Aidosti ja tunteilemattomasti kerrottu tarina vangitsee hiljaisen ja jäätyneen surun. Päähenkilön on uudelleen opittava osoittamaan välittämistä – aivan kuten kalastusmaailman on sopeuduttava luonnon tilaan, perusteluissa sanotaan.

Perusteluissaan palkintolautakunta sanoo, että elokuva tarkastelee paitsi kotimaasta lähtemistä tai sinne jäämistä, myös henkisen lamaantumisen ja ekokriisin teemoja.

Palkintolautakunta sanoo, että runokokoelma on rujo ja koskettava kuvaus äidin suhteesta lapseen, jolla menee elämässä huonosti ja joka vähitellen etääntyy. Perusteluiden mukaan teos asemoituu osaksi nykyistä äitiyskirjallisuuden aaltoa.

Palkintoja myös Ruotsiin, Islantiin ja Tanskaan

Neuvoston tämän vuoden lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto myönnetään puolestaan ruotsalaiselle Sara Lundbergille kuvakirjasta Ingen utom jag, joka tarkoittaa suomeksi "Ei kukaan muu kuin minä". Myöskään tätä teosta ei ole suomennettu.