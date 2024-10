Kuolleet lehdet hävisi Sexille – Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto Norjaan

– Seksi ei ole pelkkää seksiä. Tämä tosiasia ilmenee selvemmin kuin koskaan filosofoivasta komediasta Sex. Tarina kertoo kahdesta ystävästä, jotka huomaavat, että heidän seksuaalisuutensa ja sukupuolensa voivat joustaa yllättävillä tavoilla. Näin elokuva osoittaa, että elämä on häilyvää ja maailma on jatkuvassa muutoksen tilassa. Toteutus on nokkela, myötätuntoinen ja hulvaton, lautakunta perustelee valintaansa.

Muut ehdolla olleet elokuvat olivat Aki KaurismäenKuolleet lehdet, The Son and the Moon (Min arv bor i dig) Tanskasta, Twice Colonized Grönlannista, Touch (Snerting) Islannista, joka nähdään parhaillaan Suomen elokuvateattereissa ja Crossing (Passage) Ruotsista, joka saa Suomen ensi-iltansa elokuvateattereissa 8. marraskuuta.