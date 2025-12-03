Brittitähti Emma Thompson kuvasi parin kuukauden ajan Sydäntalvi-elokuvaa Kolin kansallismaisemissa Pohjois-Karjalan Lieksassa vuoden 2024 alussa.
Kaksi Oscar-palkintoa 1990-luvulla pokannut näyttelijä Emma Thompson, 66, näyttelee pääroolin Kolin ja Pielisen maisemissa Pohjois-Karjalassa kuvatussa Sydäntalvi-elokuvassa.
Kuvaukset sujuivat hyvin. Suomalaiset ja Suomi tekivät vaikutuksen brittitähteen.
Lontoossa syntynyt ja äitinsä kautta myös skottijuuret omaava Thompson sai kokea Kolilla myös jotain ihan muuta.
Oscar-voittajakin voi nimittäin joutua Suomessa laturaivon kohteeksi. Suomalaiset saattavat joskus olla myös hieman outoja.
– Jos miettii pitkään kestävää pimeyttä, se ei ole yllättävää. Olen juuriltani myös skotlantilainen ja luulen, että Suomen ja Skotlannin välillä on tiivis yhteys, Thompson sanoo.
– Muistan kuvausten ajalta yhden todella eriskummallisen tapahtuman. Olin kävelyllä metsässä, kun naishiihtäjä lähestyi minua erittäin kovaa vauhtia.