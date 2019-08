Pohjoiset perhoslajit kärsivät ilmaston lämpenemisestä – tuntureiden perhosista 80 prosenttia on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä

Elinympäristöt huononevat

Pohjoinen perhoslajisto on kärsinyt ilmaston lämpenemisestä. Monien boreaalisen havumetsän ja soiden perhosten esiintymisalue on siirtynyt useita satoja kilometrejä pohjoiseen. Erityisesti tunturilajisto on uhattuna, sillä niillä ei ole mahdollisuutta siirtyä pohjoisemmaksi. Syke arvelee noin sadan lajin kärsivän ilmaston lämpenemisestä, ja yli puolella niistä toisena taantumisen syynä on elinympäristöjen heikentyminen.