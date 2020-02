Näin ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen lintuihin: elinala kutistuu, pesintä muuttuu, lajit uhanalaistuvat...

– Suomeen on levinnyt viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana useita uusia lintulajeja ja toisaalta pohjoiset lajit ovat uhanalaistuneet ja vetäytyneet yhä kauemmas pohjoiseen. Myös esimerkiksi kevät- ja syysmuuton sekä pesinnän ajankohdat ovat muuttuneet nopeasti, Lehikoinen kertoo.

Teeren ja metson levinneisyysalueen painopiste on siirtynyt kohti pohjoista. Metso on jo harvinaistunut eteläisessä Suomessa. Pihlajaniemi kertoo, että teeren on havaittu pesivän aiempaa aikaisemmin keväiden aikaistuttua. Se merkitsee sitä, että poikaset kuoriutuvat kylmempään säähän, jolloin poikasten kuolleisuus kasvaa.