Paikallinen kalastaja on nähnyt ja kokenut pohjoisen järvien mullistuksen.
Ilmastonmuutos ja rehevöityminen uhkaavat tehdä uhanalaiseksi saamelaisten kulttuuriperinnön, johon pohjoisimman Suomen vesistöt kuuluvat merkittävänä osana.
Dosentti Tero Mustonen ja Luonnonvarakeskuksen tutkija Nico Alioravainen ovat olleet laatimassa valtioneuvoston asettamalle saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle Inarijärveä, Paatsjokea ja Näätämöjokea käsittelevää artikkelikokoelmaa. Sen mukaan ihminen on aiheuttanut 1900-luvulla muutoksia saamelaisalueiden vesistöjen luonnontilaan. Monitahoisen ilmiön torjunta edellyttää yhteistyötä.
Näätämöjoen lämpötila on ollut vuodesta 2011 vuoteen 2023 usein kesällä yli 18 celsiusastetta. Vaikka Inarijärven tilaa on vaikeaa seurata järven suuren koon vuoksi, hapekasta vettä tarvitsevien lajien, kuten nieriän, mateen, siian ja taimenen kantojen heikkeneminen kertovat sen pahenevasta tilasta.
– Haitallisimpia vaikutuksia on perinteisten saalislajien, siian ja raudun, muuttuminen ahveneen. Kevätkutuisena kalana ahven, kuten haukikin, hyötyy aikaistuneista keväistä. Vaikka ahven on hyvä ruokakala, sen kalastaminen on täysin erilaista verrattuna perinteisiin siianpyyntimenetelmiin. Tämän seurauksena siika on vaarassa uhanalaistua, kertoo Alioravainen.
Ammattikalastajan elanto vaarassa
Inarinsaamelainen pitkän linjan ammattikalastaja Jouni Aikio, 77, on nähnyt muutokset kuuden vuosikymmenen aikana kestäneellä kalastajan urallaan.
– Kyse ei ole vain rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Koneellinen kalastus ja ylikalastus ovat tuhonneet kalastajalle tuottavat siika-, taimen- ja rautukannat, ja ne tulevat toimeen enää istutettuina. Istutettuinakin ne pyydetään keskenkasvuisina eli ne eivät ehdi lisääntyä, toteaa Aikio.