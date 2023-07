Kyttyrälohen torjuntatoimet ovat epäonnistuneet Tenojoella – lohien liikettä rajoittamaan tarkoitettu pato päästää läpi 500 kalaa tunnissa

Kyttyrälohta on kuitenkin saatu pois joesta tänä vuonna käyttöönotetun pyyntihankkeen avulla. Jokainen, jolla on ely-keskuksen lupa, saa kalastaa kyttyrälohta sopivilla verkoilla.

Tenojoelle kesäkuun lopussa rakennettujen patorakennelmien eli eräänlaisten pyyntilaitteiden tarkoitus on rampittaa kyttyrälohen nousemista jokea ylös. Haittakalat on tarkoitus nostaa ylös ja hävittää. Samalla Atlantin lohen ja muiden joen alkuperäisten kalalajien on tarkoitus päästä padosta läpi kutemaan joen yläjuoksulle.

Tenon lohi on epäluuloinen

Patorakenteen lisäksi Tenon alkuperäiset kalalajit kärsivät myös matalasta vedenkorkeudesta. Koko kesän jatkunut sateettomuus on kuivattanut jokea. Tutkijan tietojen mukaan myös Tenon veden lämpötila on yli 20 astetta.

Sormien napsautus ei toimi

– Ymmärrän, että norjalaiset yrittävät rajoittaa kyttyrälohikantojen kasvua. Nyt käytössä olevalla padolla ja pyyntilaitteella se ei vaan näytä onnistuvan. Paikallisten poistopyyntiluvat taas tuntuvat hyvältä, kun he saavat mahdollisuuden kalastaa ja saada myös kalaa ruuaksi tilanteessa, jossa Atlantin lohen kalastus on Tenossa kokonaan kielletty, Orell sanoo.

Paikalliset yrittävät käsipelillä

Nuorgam on perheineen hyvin huolissaan tilanteesta. Ratkaisu tilanteeseen on saatava pian, koska lohien nousun pääviikko on ensi viikolla. Saamelaiset vaativat hänen mukaansa, että Norjan valtio turvaa Tenon lohen nousun kutualueelle. Alueella on monia lohilajeja, ja siksi saamelaiset puhuvat paikan takia juuri Tenon lohesta.