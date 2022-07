Pohjois-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Kuusamon Suurpetokeskuksen korjaamaan epäkohdat elokuun loppuun mennessä

Aluehallintoviraston 29.6.2022 tekemällä tarkastuskäynnillä todettiin, että eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi on tehty parannuksia. Toimija on muun muassa siirtänyt Aina-karhun asiallisiin pito-olosuhteisiin, korjannut tarhojen aitoja ja lisännyt tarhoihin lainsäädännön vaatimusten mukaisia virikkeitä.

Aluehallintovirasto on katsonut, että Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n toiminnassa on edelleen epäkohtia, joiden korjaamiseen on nyt asetettu määräaika. Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n täytyy järjestää tarhalla oleville eläimille asianmukainen eläinlääkärin tekemä terveystarkastus, hankkia hoito sairaille eläimille, estää lähisukua olevien eläinten lisääntyminen keskenään sekä osoittaa osallistuvansa lajien suojelua koskevaan tietojen vaihtoon riittävällä tavalla.