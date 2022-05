Pohjois-Korea kertoo uusista koronakuolemista – maa on kieltäytynyt sille tarjotuista rokotteista

Kaikkiaan kuolemantapauksia on vahvistettu tähän mennessä 27.

KCNA:n mukaan maassa on ollut tähän mennessä runsaat 524 000 sairastapausta. Näistä lähes 235 000 sanotaan toipuneen täysin, kun taas vajaan 289 000 sanotaan saavan hoitoa.

Kim: Meidän tulisi ottaa oppia Kiinasta

Naapurimaa Kiina kuitenkin kamppailee parhaillaan itse omikronaallon kanssa. Moni kaupunki, muun muassa talouselämän pääkaupunki Shanghai, on ollut tiukassa koronasulussa useamman viikon ajan.

Valtionmedia väittää kuolemien johtuneen huolimattomuudesta

Torstainen ilmoitus Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa esiintyneistä omikronvariantista johtuvista tartunnoista oli maan ensimmäinen virallinen vahvistus koronatartunnoista. Samalla varmistui, että maan kahden vuoden ajan kovin taloudellisin tappioin ylläpitämä koronasaarto on epäonnistunut.

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea ei ole rokottanut yhtäkään 25 miljoonasta asukkaastaan koronaa vastaan. Maa on kieltäytynyt koronarokotteista, joita sille on tarjonnut niin Maailman terveysjärjestö WHO, Kiina kuin Venäjä.