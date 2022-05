Pohjois-Korea kertoo kuudesta uudesta kuolemasta – kuumeessa olleiden kuolleiden lukumäärä 56

Valtiollisen KCNA-uutistoimiston mukaan kuolleiden lukumäärä oli maanantai-iltana yhteensä 56. Kuumetapauksia on kaikkiaan yli 1,48 miljoonaa, ja ainakin runsaat 663 000 ihmistä saa lääkärinhoitoa.

Samalla Pohjois-Korea sanoi, että se aikoo tehostaa armeijan toteuttamaa lääkkeiden jakelua. Maan armeija on lähettänyt joukkonsa kiireellisesti kaikkiin pääkaupungin Pjongjangin apteekkeihin ja ryhtynyt toimittamaan lääkkeitä.

Politbyroon hätäkokoukset päivittäisiä

Kuumeeseen sairastuneiden ihmisten lukumäärä Pohjois-Koreassa on kohonnut torstaista ripeästi.

Torstaina se kertoi kaikkiaan 187 000 ihmisen olevan eristyksissä ja hoidettavana kuumeen vuoksi. Tuolloin vahvistettiin, että kuusi kuumeessa ollut ihmistä on kuollut ja heistä yhdellä oli todettu koronatartunta.

Tartuntojen määrä kohoaa siitä huolimatta, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on määrännyt maahan koronasulun taudin leviämisen estämiseksi.

Pohjois-Korea ei ole rokottanut yhtäkään 25 miljoonasta asukkaastaan koronaa vastaan. Maa on kieltäytynyt koronarokotteista, joita sille ovat tarjonneet niin Maailman terveysjärjestö WHO, Kiina kuin Venäjä. Sen sijaan maa on yrittänyt sulkea rajansa lähes täysin.