Korona leviää kulovalkean tavoin Kiinassa, valtionmedia vähättelee tilannetta – tältä näyttää shanghailaisessa sairaalassa

Kiina on lieventänyt tiukkoja koronarajoituksiaan viime viikkoina. Viikon kuluttua rajoitukset höllenevät myös ulkomaalaisilta, kun Kiina ei enää vaadi karanteenia eikä negatiivista koronatestitulosta maahan saapuvilta.

Tiistaina Kiinan kommunistipuolueen virallinen sanomalehti vähätteli koronan aiheuttamia ongelmia. Lehdessä useat asiantuntijat kertoivat, että koronaviruksen aiheuttama tauti on kohtalaisen lievä suurelle osalle ihmisistä.

– Vakavia ja kriittisesti sairaita on noin 3–4 prosenttia sairaalaan joutuneista koronapotilaista Pekingissä, pekingililäisen Chaoyang-sairaalan apulaisjohtaja Tong Zhaohui sanoi puolueen lehdelle.

Tämän artikkelin yhteydessä olevalla videolla on katsottavissa, millainen tilanne on Shanghaissa sijaitsevassa sairaalassa.

WHO penää tarkempia tietoja

Kiinan valtionmediassa levitetyt uutiset julkaistiin juuri ennen kuin maan viranomaisten oli määrä antaa maailman terveysjärjestölle (WHO) koronaa koskeva raportti. WHO on kehottanut Kiinaa jakamaan tarkempia ja reaaliaikaisia tietoja maan koronatilanteesta.