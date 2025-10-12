Pohjois-Korea väitti maan historian voimakkaimman ydinaseen olleen esillä viikonloppuna.

Pohjois-Korea järjesti pääkaupunki Pjongjangissa viikonloppuna mittavan sotilasparaatin.

Maan johtaja Kim Jong-unin isännöimään tapahtumaan oli kutsuttu vieraita myös ulkomailta, joista Kiinan pääministeri Li Qiang ja Venäjän ex-presidentti ja nykyinen Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev olivat nimekkäimmät.

Tilaisuudessa kaupungin kaduilla marssi sotilaita sankoin joukoin ja maan sotakalustoa vaihtui jonossa tiuhaan tahtiin.

Paraati järjestettiin maan työväenpuolueen 80-vuotisjuhlan kunniaksi.

Uusi ydinase esillä

Esityksen huomiota herättävin kapistus oli uusi Hwasong-20-nimeä kantava mannertenvälinen ballistinen ohjus, jota kuljetettiin 11-akselisen liikkuvan kuljetus- ja laukaisualustan päällä.

Pohjois-Korean valtionmedian mukaan kyseessä olisi maan historian "voimakkain ydinase".

Video näyttää, kuinka yleisö herkesi raikuviin aplodeihin ja muihin suosionosoituksiin, kun ohjus tuotiin näytille.

Hwasong-20-ohjuksesta tiedetään toistaiseksi vielä hyvin vähän, sillä Pohjois-Korea ei ole toistaiseksi ilmoittanut uusista ohjustesteistä.

Uutiskanava CNN:n mukaan onkin mahdollista, että esityksessä ei nähty välttämättä oikeaa mannertenvälistä ohjusta, vaan pelkkä kuljetuskontti.

Pohjois-Korean valtionmedian mukaan ohjuksessa hyödynnetään uutta suuritehoista rakettimoottoria, jonka lentokykyä Pohjois-Korea testasi viimeksi syyskuussa. Sen arvioidaan yltävän Yhdysvaltoihin asti.

Kim Jong-un on kertonut avoimesti tukevansa Vladimir Putinia Ukrainan sodassa. Pohjois-Korean on myös tukenut Venäjää sotilaallisesti tuomalla rintamalle omia sotilaitaan taisteluihin.