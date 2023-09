Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa yt-neuvottelut, vaarassa 500 henkilötyövuotta

Pirkanmaan hyvinvointialueen tuorein talousennuste tälle vuodelle on 95 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä tulee rahoituslain mukaan kattaa kolmen vuoden kuluessa. Alkuvuodesta hyväksytyssä strategian toimeenpano-ohjelmassa oletettiin, että hyvinvointialueen taloudessa on 2–3 prosentin sopeutustarve. Sen jälkeen talousennuste on heikentynyt entisestään.