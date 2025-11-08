Juuri nyt Avaa

Pekka Poudan säälähetys keskeytyi erikoisella tavalla – "Paljon uusia meteorologeja"

Linnanahde muistuttaa Poutaa siitä, että hänen ammattinsa mukana tulee varmasti myös rasite siitä, että jokainen haluaa tietää, millaista säätä on luvattu jouluksi, juhannukseksi tai vaikkapa oman ulkomaan matkan ajaksi.

Pekka Poudan ura televisiossa alkoi 1990-luvun alussa. Television tuoma julkisuus oli miehen mukaan jännää ja pelottavaa aluksi, mutta siihen tottui pian.

Aki Linnanahde talk show’ssa vieraana on MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta , jonka kanssa Linnanahde keskustelee muun muassa Poudan urasta, terveysasioista ja musiikista.

Pekka Pouta muistelee Aki Linnanahde talk show'ssa hulvatonta säävedätystä, jonka hän teki Maikkarin urheilutoimittajalle.

Pekka Poudan säälähetys keskeytyi erikoisella tavalla – "Paljon uusia meteorologeja"

Pekka Poudan säälähetys keskeytyi erikoisella tavalla – "Paljon uusia meteorologeja"

– Muistan, kun Maikkarin urheilutoimittaja oli menossa mäkiviikoille ja kyseli, että millaista säätä sinne on luvattu kahden kuukauden päähän. Mietin, että ihan oikeastiko se tuollaista kysyy. Aloin sitten ihan pokkana selittämään, että joo lumisade alkaa Oberstdorfissa aika loskaisena. Garmisch-Partenkirchenissa taas voi olla se tilanne, että sieltä sulaa kaikki lumet ennen kilpailua. Hän katsoi minua silmät pyöreinä.