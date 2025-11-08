Pekka Pouta muistelee Aki Linnanahde talk show'ssa hulvatonta säävedätystä, jonka hän teki Maikkarin urheilutoimittajalle.
Aki Linnanahde talk show’ssa vieraana on MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta, jonka kanssa Linnanahde keskustelee muun muassa Poudan urasta, terveysasioista ja musiikista.
Pekka Poudan ura televisiossa alkoi 1990-luvun alussa. Television tuoma julkisuus oli miehen mukaan jännää ja pelottavaa aluksi, mutta siihen tottui pian.
Linnanahde muistuttaa Poutaa siitä, että hänen ammattinsa mukana tulee varmasti myös rasite siitä, että jokainen haluaa tietää, millaista säätä on luvattu jouluksi, juhannukseksi tai vaikkapa oman ulkomaan matkan ajaksi.
Pekka Pouta kertoo tällaisesta tilanteesta hauskan esimerkin.