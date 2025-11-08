Pekka Pouta kertoo Aki Linnanahde talk show'ssa, että hän tietää olevansa Suomen paras meteorologi.

Aki Linnanahde talk show’ssa vieraana on MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta, jonka kanssa Linnanahde keskustelee muun muassa Poudan urasta, terveysasioista ja musiikista.

Pekka Poudan ura televisiossa alkoi 1990-luvun alussa. Television tuoma julkisuus oli miehen mukaan jännää ja pelottavaa aluksi, mutta siihen tottui pian.

Linnanahde pohtii podcastissa, että Pekka Pouta on kiistatta Suomen tunnetuin tv-meteorologi. Tähän Pekka Pouta kuiskaa vitsikkäästi, että myös "paras".

– Sanotko suoraan, että olet paras ja miten perustelet tätä? Linnanahde kysyy.