Suuri ryhmä tulevaisuuden sääasiantuntijoita yllätti MTV Uutisten suosikkimeteorologin kesken kuvausten.
MTV:n uutishuoneella vieraili keskiviikkoiltana parisenkymmentä meteorologian opiskelijaa Helsingin yliopistosta.
Nuoret pääsivät suureksi ilokseen tutustumaan Pekka Poudan työpisteeseen ja seuraamaan läheltä legendaarisen meteorologin toimintaa.
Kun Pouta meni normaalisti studioon tekemään säälähetystä, suuri opiskelijajoukko hauskuutti häntä ryntäämällä kameran eteen.
– Tässä on aika paljon uusia meteorologeja. Opiskelijaryntäys! Pouta nauroi.
