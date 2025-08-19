Jasper Pääkkösen kalsarikäräjillä jälleen uusi käänne

Aino Haili

aino.haili@mtv.fi

The Other Danish Guy -brändin takana oleva Lähde & Co Oy jätti valituslupahakemuksen sekä valituksen korkeimpaan oikeuteen yrityksen ja Jasper Pääkkösen välisen "kalsarikiistan" jatkeeksi.

Näyttelijä Jasper Pääkkösen sekä Lähde & Co Oy -yrityksen välinen kalsarikiista jatkuu. 

Helsingin hovioikeudesta vahvistetaan MTV Uutisille, että yritys jätti määräajan puitteissa valituslupahakemuksen ja valituksen hovioikeuden aiemmasta päätöksestä, jossa hovioikeus katsoi asian Pääkkösen eduksi. 

Tuonnempana selviää, ottaako korkein hallinto-oikeus valituksen käsittelyynsä. Mikäli näin ei tapahdu, jää Helsingin hovioikeuden päätös tapauksessa voimaan. 

Valituksesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti

Lähde & Co Oy:n asianajaja Mikko Leppä vahvisti MTV Uutisille kesäkuussa yrityksen harkitsevan valitusluvan hakemista. 

Lähde Co & Oy voitti tapauksen käräjäoikeudessa, mutta hävisi puolestaan hovioikeudessa. 

Helsingin hovioikeus katsoi kesäkuun puolivälissä tehdyssä päätöksessään, että Lähde & Co -vaateyritys oli käyttänyt Pääkkösen nimeä, kuvaa ja ääntä luvatta mainoskampanjassaan elokuussa 2021. Lähde & Co myy aputoiminimensä The Other Danish Guyn kautta alushousuja.

Hovioikeus määräsi yrityksen maksamaan Pääkköselle 300  000 euron korvaukset. Lisäksi yritys määrättiin maksamaan Pääkkösen oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja käräjä- ja hovioikeudesta yhteensä lähes 170 000 euroa.

Aiemmin käräjäoikeus oli hylännyt Pääkkösen kanteen. Hovioikeuden mukaan asiassa jäi kuitenkin näyttämättä, että Pääkkönen olisi antanut suostumuksensa mainoskampanjalle.

