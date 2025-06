Jasper Pääkkösen kalsarikiista ei olekaan ohi – vaateyritys hakemassa valituslupaa

The Other Danish Guy -brändin takana oleva Lähde & Co Oy harkitsee hakevansa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta yrityksen ja Jasper Pääkkösen välisen "kalsarikiistan" jatkeeksi.

Näyttelijä Jasper Pääkkösen ja Lähde & Co Oy -yrityksen välinen kalsarikiista on todennäköisesti saamassa jatkoa.

Kesäkuun puolivälissä Helsingin hovioikeus ratkaisi asian Pääkkösen eduksi, ja nyt Lähde Co & Oy on aikeissa hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta tapauksessa.

Yrityksen asianajaja Mikko Leppä vahvistaa asian MTV Uutisille. Hänen mukaansa asia on tällä hetkellä harkinnassa.

– Tällä hetkellä ajatus on, että haettaisiin ja katsotaan sitten vielä lopulta, että mihin päädytään.

Lähde Co & Oy voitti tapauksen käräjäoikeudessa, mutta hävisi puolestaan hovioikeudessa.

– Siitä voidaan näköjään selkeästi olla perustellusti eri mieltä. Niin tietystihän se olisi mukavaa, jos se päättyisi samalla tavalla, kuin käräjäoikeudessa. Hirveän luontevaahan on tietysti yrittää saada sellainen itsensä kannalta parempi lopputulos, Leppä jatkaa.

Valituslupaa Lähde Co & Oy:n on haettava viimeistään elokuun puolivälin jälkeen. Lepän mukaan mitään ei voida pitää varmana, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että asiaa lähdetään vielä viemään eteenpäin. Mikäli valituslupaa haetaan, arvioi oikeuslaitos vielä erikseen myönnetäänkö se.

Helsingin hovioikeus katsoi kesäkuun puolivälissä tehdyssä päätöksessään, että Lähde & Co -vaateyritys oli käyttänyt Pääkkösen nimeä, kuvaa ja ääntä luvatta mainoskampanjassaan elokuussa 2021. Lähde & Co myy aputoiminimensä The Other Danish Guyn kautta alushousuja.

Hovioikeus määräsi yrityksen maksamaan Pääkköselle 300 000 euron korvaukset. Lisäksi yritys määrättiin maksamaan Pääkkösen oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja käräjä- ja hovioikeudesta yhteensä lähes 170 000 euroa.

Aiemmin käräjäoikeus oli hylännyt Pääkkösen kanteen. Hovioikeuden mukaan asiassa jäi kuitenkin näyttämättä, että Pääkkönen olisi antanut suostumuksensa mainoskampanjalle.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.