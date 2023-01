Esapekka Lappia odottaa varoiteltu askel tuntemattomaan – Hyundain suojelema salaisuus paljastuu vihdoin: "Nyt ollaan valmiita"

– Kyllä jokainen yritys johtajan tarvitsee. Jonkun pitää olla päällikkö, ja jollain pitää olla viimeinen sana. Muuten siellä rupeaa ihmiset hyppimään silmille ja tekemään omia ratkaisujaan, C Moren asiantuntija Teemu Suninen sanoo.

– Ihmiset ovat vain ryhmä ihmisiä, jotka tekevät jotain, jos ei niille anneta suuntaa. Ja sehän on näkynyt vähän siinä Hyundain toiminnassa, Sunisen asiantuntijakollegana pian alkavalla kaudella jatkava Jari Ketomaa komppaa.

"Merkittävästi nopeampi"

Tämä viittaa siihen, että autoon on tuotu lyhyen talvitauon aikana runsaasti uusia osia.

– Nyt on testattu, ja nyt ollaan valmiita. Oletan, että heidän autonsa tulee olemaan merkittävästi nopeampi kuin viime vuonna – loppukauteenkin verrattuna, ja silloin oltiin jo Toyotan tahdissa.

Suninen on samoilla linjoilla, eikä vähiten siksi, että hänet kuvattiin marraskuun alussa Keski-Suomessa testaaamassa Hyundain Rally1-autoa.

– Uskon, että Hyundailla on hyvät mahdollisuudet ja potentiaalia löytyy. Vähän siinä on töitä tehtävänä, mutta pienellä kehityksellä saadaan kuljettajat tyytyväisiksi ja pystytään varmaankin ihan mestaruudesta ajamaan.

Vahva kokonaisuus

Ja jos on Hyundailla auto muuttunut, samaa voi sanoa kuljettajakokoonpanosta. Tänak ja Oliver Solberg lähtivät, tilalle tulivat Lappi ja paluumuuttaja Craig Breen .

– Kalenterissa on tosi paljon nopeita soraralleja, jotka ihan varmasti sopivat EP:lle paremmin kuin Neuvillelle. Odotan EP:ltä tosi hyvää kautta, kun hän vain pysyy poissa kaikesta, mikä häiritsee keskittymistä; politikoinnista ja muusta. Istuu vain autoon ja ajaa sitä niin kovaa kuin pystyy, niin lopputulos tulee oleman häikäisevän hyvä, Ketomaa sanoo.

Sisäinen liennytys

Politikoinnilla Ketomaa viittaa siihen, että Hyundaista on viimeisten yhdeksän vuoden aikana tullut leimallisesti Thierry Neuvillen talli. Belgialaisen asema on vankkumaton.

Asia oli kolmen viime kauden aikana ongelma Tänakille, ja myös Solberg on tehnyt selväksi, mitä oli siitä mieltä .

– EP on ollut itsellänikin tiimikaverina, ja hänen kanssaan on ollut hienoa tehdä yhteistyötä. Neuville on vähän kysymysmerkki, mutta täytyy olla avoin kaikelle. Tänak ja Neuville eivät sopineet yhteen, toivottavasti EP ja Neuville saavat tehtyä hyvää yhteistyötä ja vietyä koko tiimiä eteenpäin.